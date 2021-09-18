Bayburt'ta Dünya Temizlik Günü'nde ormanlık ve piknik alanında temizlik yapıldı

Bayburt'ta Kızılay Şube Başkanı Hümeyra Çelik önderliğinde, Kızılay Gönüllüleri ve Bayburt Belediyesi temizlik işçileri ile birlikte 18 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde Kaleardı Parkı çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Bayburt Kaleardı Mahallesinde bulunan Kaleardı Parkı piknik alanında toplanan Kızılay Gönüllüleri ve belediye temizlik işçileri etrafta bulunan plastik, metal, kağıt gibi atıkları topladılar. Piknik alanındaki vatandaşlara çöplerimizi çöpe atalım, çevremizi kirletmeyelim diyen Kızılay gönüllüleri, doğamız için el ele verelim, yaşadığımız çevreyi temiz tutalım uyarısında bulundular.

"Takalım Eldivenlerimizi, Temizleyelim Bayburt'umuzu"

18 Eylül Dünya temizlik Günü'nde üzerimize düşeni yapmak için buradayız diyen Bayburt Kızılay Şube Başkanı Hümeyra Çelik, "Kızılay ailesi olarak daha temiz bir dünya için Türkiye genelinde tüm gönüllülerle birlikte eşzamanlı olarak, Bayburt Kızılay şubesi, kadın kollarımız, Genç Kızılay ve Bayburt Belediyesi ile ortak bir şekilde sahadayız. Bugüne dikkat çekmek icin tüm gönüllülerimizle birlikte Kaleardı Parkı'nda temizlik etkinliği düzenledik" şeklinde konuştu.

'Takalım eldivenlerimizi, temizleyelim Bayburt'umuzu' sloganıyla temizlik çalışması gerçekleştiren gönüllüler, tek bir piknik alanından yaklaşık 20 torba çöp topladı.