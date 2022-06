Bayburt'ta “Dünya Tütünsüz Günü” etkinliği çerçevesinde stant kurularak vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunularak fagestron testi yapıldı.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde kurulan stantta sağlık ekipleri, “Dünya Tütünsüz Günü” etkinliğine dair bilgilendirmede bulundu.

Bilgilendirmede, “Dünya tütünsüz günündeki amaç halkımızda tütün ve tütün mamullerinin insan sağlığı açısından ne kadar zararlı maddeler olduğunu anlatmaktır. Bu konuda halkımızda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Tütün ve tütün mamulleri kalp, damar hastalıkları, akciğer hastalıkları (Astım/KOAH gibi) ve kanser hastalıkları gibi birçok kronik hastalığın baş etkenidir. Toplumumuzun sağlığını bozmakla kalmıyor aynı zamanda iş gücü kaybına, ekonomik kayıplara da neden olmaktadır. Hatta Dünyada milyonlarca insan tütün ve tütün mamullerinin neden olduğu hastalıklardan ölmektedir. Gerek Sağlık Bakanlığı olarak gerekse Bayburt Sağlık Müdürlüğü olarak tütün ve tütün mamulleri ile gerekli mücadeleleri yapmaktayız ve yapmaya devam edeceğiz. Tütün ve tütün mamulleri ile mücadeledeki amacımız sigaranın neden olduğu ölümleri azaltmayı, insanımızın yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyoruz. Dünya Tütünsüz Günü farkındalık çalışmaları dahilinde ilimiz Cumhuriyet Caddesinde stant faaliyeti gerçekleştirip halkımıza broşür dağıtımı, kısa bilgilendirmeler ve fagestron testi uygulanarak sigaranın akciğerlerdeki etkilerine yönelik çalışmalar yapıyoruz. İlimizde sigara bırakmak isteyen vatandaşlarımız için şu an da Bayburt Sağlıklı Hayat Merkezimizde Sigara Bıraktırma Polikliniğimiz hafta içi her gün poliklinik hizmeti vermektedir. Polikliniklerimizde sigarayı bıraktırmak için hem psikolojik hem de tıbbi tedavi uygulanmaktadır. Hekimce tıbbi tedavi uygun görülen hastalarımıza sigara bırakma bantları ücretsiz olarak temin edebilmektedirler. Ayrıca bakanlığımıza bağlı 171 sigara bıraktırma hattından vatandaşlarımız sigarayı bırakmak için her türlü yardımı almaktadır. Bayburt Sağlığı Müdürlüğü olarak biz diyoruz ki sağlığınız bizim için çok değerli sigara bırakmak için geç kalmadınız sigaranın neden olduğu hastalıklar kapınızı çalmadan sigarayı bırakın diyoruz.” ifadelerine yer verildi.