İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayburt'ta ekiplerden denetim

Bayburt’ta zabıta, polis, sağlık ile çevre ve şehircilik ekiplerince korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların toplu olarak bulundukları kentte faaliyet gösteren kafe, lokanta, kahvehane ve çay ocaklarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bayburt'ta zabıta, polis, sağlık ile çevre ve şehircilik ekiplerince korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların toplu olarak bulundukları kentte faaliyet gösteren kafe, lokanta, kahvehane ve çay ocaklarına yönelik denetim gerçekleştirildi.


Ekipler denetimlerinde korona virüs tedbirleri kapsamında gerekli uyarıları yaparak kurallara uymayanlar hakkında ceza-i işlem uygulanacağını belirttiler.


Öte yandan Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşlara da maske dağıtımı gerçekleştirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.