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Bayburt'ta ekmeğe zam

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman, Bayburt’ta ekmek satışının 31.

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman, Bayburt'ta ekmek satışının 31.10.2020 tarihinden itibaren 250 gr 1,75 TL olacak şekilde uygulanacağını söyledi.


Başkan Karaman ekmek zammıyla ilgili şu açıklamada bulundu.


“İlgili esnaf odası 21.09.2020 tarihinde birlik başkanlığımıza zam talebinde bulunmuşlardır. Ticaret Bakanlığı Esnaf sanatkârlar ve kooperatifçilik Genel müdürlüğünün ilgili yazıları gereği Bayburt Belediyesi, Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası ile İlgili odanın temsilcilerinin katılımlarıyla oluşturulan komisyon dan 250 gr Ekmeğin 1,75 TL olması yönünde oy çokluğu ile karar çıkmıştır. Esnaf Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel müdürlüğü ile Fırıncılar federasyonunda görüşü alınarak 28.10.2020 Tarih ve 16 sayılı yönetim kurulu kararı ile ilimizde ekmek fiyatı 31.10.2020 tarihinden itibaren 250 gr 1,75 TL Olacak şekilde satılacaktır.”

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