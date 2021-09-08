Bayburt'ta Eko köy kuruluyor

C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında onaylanan ve Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanacak “Bayburt Eko-Köy Projesi”nin destek sözleşmesi imzalandı.

Bayburt Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine; Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen katıldı.

Toplam bütçesi yaklaşık 1,3 milyon TL olan ve 1,2 milyon TL'si Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde finanse edilecek Eko Köy projesiyle ülke genelinde arz açığı olan atalık tohumların uygun şartlarda çoğaltılarak üretimlerinin yaygınlaştırılması, bu alanda üretim yapan küçük aile işletmelerinin üretim kapasitelerinin artırılması ve Bayburt'ta atalık tohumdan üretilen domates, fasulye, tarhun ve lahana gibi ürünlerin üretiminin ekonomik değere sahip bir faaliyete dönüştürülmesi hedeflenmekte.

Proje kapsamında üreticilerin imalat aşamasında ihtiyaç duyacakları modern teknik altyapıya, örtü altı sistemlerine ve satış noktasına sahip bir kampüs oluşturulacaktır. Ayrıca eko köy kampüsünde 22 adet sera kurularak 22 genç kadın çiftçinin kullanımına sunulacak ve bu kadınların kendi işletmelerini kurmaları teşvik edilecek.