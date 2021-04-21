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Bayburt'ta elektrikli battaniyeden yangın çıktı

Bayburt’ta elektrikli battaniyenin fişte unutulması dolayısıyla çıkan yangında iki iş yeri maddi hasar gördü.

Bayburt'ta elektrikli battaniyenin fişte unutulması dolayısıyla çıkan yangında iki iş yeri maddi hasar gördü.


Kadızade Mahallesi Nevzat Karaoğlu caddesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, ikinci el eşya satan dükkanda elektrikli battaniyenin fişte unutulması sebebiyle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlama riskini de göz önünde bulundurup tedbirler alarak, duruma müdahale etti. Alev almayan ve itfaiyenin müdahalesi ile tamamen kontrol altına alınan yangında, dumandan kaynaklı maddi hasar oluştu.


İkinci el eşya satan işyerindeki malzemelerin tamamı kullanılamaz hale gelirken, yan tarafta bulunan işyeri de zarar gördü.


Olayın ardından vatandaşların da yardımıyla dükkanlardaki eşyaların tahliyesi yapıldı.

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