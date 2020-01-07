Bayburt'ta emniyet personeline sivil savunma ve yangın eğitimi verildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından Bayburt İl Emniyet Müdürlüğüne görev yapan personellere sivil savunma ve yangın eğitimi konuları anlatıldı. Sivil Savunma faaliyetlerine ilişkin mevzuat, planlama, temel yangın bilgisi, kimyasal biyolojik radyasyon ve nükleer tehlikeli maddeleri ve uygulamalara ilişkin bilgi ve becerileri kazandırma eğitimleri verildi. Daha sonra ekiplerin görev halindeyken olası bir yangında yapılması gerekenler ve yapılmaması gereken davranışlar, yangın söndürme teknikleri hakkında teorik bilgiler verildi.

Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan personellere de AFAD ekipleri tarafından olası bir yangında ne gibi önlemleri alacağı anlatıldı.