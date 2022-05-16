Bayburt'ta engelliler askerlik sevinci yaşadı

Bayburt'ta Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen temsili askerlik uygulaması çerçevesinde 10 engelli genç, bir günlüğüne de olsa askerlik yapmamın mutluluğunu yaşadı.

Engelliler Haftası dolayısıyla “Bir günlük temsili askerlik uygulaması" çerçevesinde 10 engelli genç bir günlük temsili askerlik yapıp yemin etti. General Bedrettin Demirel Kışlası'nda gerçekleştirilen törene Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit ve yemin törenine katılan engelli askerlerin aileleri katıldı.

Günün anlam ve önemine binaen yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından engelli gençlere terhis belgeleri takdim edildi.