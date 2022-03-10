Bayburt'ta EYP ile mücadele çalışmaları İçişleri Bakanlığı tarafından iyi uygulama örneği olarak gösterildi

Bayburt'ta EYP ile mücadele çalışmaları İçişleri Bakanlığı tarafından terörle mücadele kapsamında Türkiye genelinde iyi uygulama örneği olarak gösterildi. Çalışmalara katılan kurul üyeleri Vali Epcim tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda kurul üyeleri ile bir araya gelen Vali Epcim, terörle mücadelenin önemli ayaklarından biri olan EYP ile mücadele noktasında Türkiye'nin önemli ilerlemeler kaydetmesine karşın konunun gündemdeki yerini koruduğuna dikkat çekti. Bu doğrultuda İçişleri Bakanlığı'nın bazı illerdeki çalışmaları iyi uygulama örneği olarak gösterdiğini aktaran Vali Epcim, “Biz de iyi uygulama örneğine katkı sunan arkadaşlarımıza başarı belgesi verilmesini uygun gördük. Sizlere bu manada verdiğiniz destek için teşekkür ediyoruz.” dedi.

Kurul üyelerine başarı belgelerini takdim eden Vali Epcim, bundan sonraki çalışmalarında da üstün başarı dileğinde bulundu.