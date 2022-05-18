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Bayburt'ta Ferah Zeydan rüzgarı esti

Bayburt’ta düzenlenen 5.

Bayburt'ta düzenlenen 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliklerinde Ferah Zeydan sahne aldı.


Üniversite öğrencilerinin ilgi gösterdiği konser Busenaz Sürmeneli Spor Salonu'nda gerçekleşti. Öğrencilerin doyasıya eğlenerek şarkılar söylediği konserde Zeydan, gençlere unutulmaz bir gece yaşattı.


Sahneden inip, öğrencilerle fotoğraf çekilerek, şarkılar söyleyen Zeydan'ın konseri 2 saat sürdü. Zeydan, son şarkısını söyledikten sonra üniversiteli gençlere eğlenceli bir akşam geçirdiklerini söyleyerek, katılımlarından dolayı teşekkür etti.

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