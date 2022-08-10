Bayburt'ta garip olay inek elektrik direğinin arasında sıkıştı

Bayburt’ta merkeze bağlı Örence köyünde elektrik direğine sıkışan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bayburt'ta merkeze bağlı Örence köyünde elektrik direğine sıkışan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bayburt'a 20 kilometre uzaklıkta bulunan Örence (Everek) köyünde yaşayan, hayvancılıkla uğraşan Selami Baytemür'e ait inek köydeki elektrik direğinin arasından geçmek isterken sıkıştı. Direğe sıkışan ineği görenler olaya müdahale etmek istediler. Köylülerin kurtarma çabaları sonuç vermeyince, durumu itfaiyeye bildirdiler. Köye gelen Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, ineği sıkıştığı yerden çıkararak, kurtardı. Çaresiz bakışlarla yardım edilmeyi bekleyen inek, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda yara almadan, bulunduğu yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi.