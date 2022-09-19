Bayburt'ta Gaziler Günü törenle kutlandı

Bayburt'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Şehit Osman Tepesi'nde bulunan şehitlikte tören düzenlendi.

Törene, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (ŞAGDER) Başkanı Selami Köksal, il protokolü, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Şehitlik büstüne çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Törende konuşan ŞAGDER Başkanı Selami Köksal, kahraman gazilerin Gaziler Gününü kutlayarak, "Bugün burada devletimizin bekası için, iç ve dış mihraklara karşı mücadele ederek gazilik mertebesine ulaşan ve isimlerini altın harflerle yüreğimize yazdıran kahraman gazilerimizi anmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Bu vesile aziz şehitlerimizin manevi hatıraları önünde saygı ile eğiliyor, kahraman gazilerimizin Gaziler Gününü kutluyorum. Uğrunda savaştığımız devletimiz bizleri unvanların en asili ve en şereflisi onurlandırdı ve siz artık bir ulusal bir değersiniz, siz gazisiniz dedi. Biz gaziler de ulusal bir değer olmanın onurunu ve gurunu yaşamaktayız. Vatan için aksa da kanımız kopsa da kolumuz, bacağımız can gitse de önemsiz biz hep vatan sağ olsun diyeceğiz" sözlerini kullandı. Köksal'ın ardından günün anlam ve önemine binaen konuşma yapan Piyade Üsteğmen Ahmet Mülayim de Gaziler Gününü kutlayarak, bugün burada olmanın gururu ve onuru içerisinde olduğunu belirtti.

Tören, protokol tarafından şehitlikte bulunan temsili mezarlara karanfil bırakılması ve müftülük görevlisi tarafından yapılan duayla son buldu.