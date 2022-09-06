Bayburt'ta geceyi parlaklığıyla yarım ay aydınlattı

Bayburt'ta geceyi aydınlatan yarım ay güzel görsel oluşturdu.

Gün batımının ardından akşam saatlerinde ortaya çıkan ve Bayburt semalarında parıl parıl parlayan yarım ay hayran bıraktı. Bayburt Devlet Hastanesi üzerinde ışığıyla ve güzelliğiyle görsel şölen oluşturan yarım ay, görenleri mest etti.

Ara ara bulutların arkasına girip çıkan ve bulutların arasından parlaklığıyla ayrıca göz kamaştıran yarım ay hastanede yatan hastaların ilgi odağı oldu. Pencerelere koşarak telefonlarına sarılan hastalar ve hasta yakınları muhteşem manzarayı cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştılar.