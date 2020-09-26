İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayburt'ta gök gürültülü sağanak bekleniliyor

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği Bayburt’ta gök gürültülü sağanak bekleniliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği Bayburt'ta gök gürültülü sağanak bekleniliyor.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde hava parçalı çok bulutlu, iç kesimler akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.


Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzey ve batılı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.


Bugün Bayburt merkezde en yüksek sıcaklığın 25, Aydıntepe'de 24, Demirözü'nde 22 derece olması öngörülüyor.


Hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.