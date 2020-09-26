Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği Bayburt'ta gök gürültülü sağanak bekleniliyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde hava parçalı çok bulutlu, iç kesimler akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzey ve batılı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.

Bugün Bayburt merkezde en yüksek sıcaklığın 25, Aydıntepe'de 24, Demirözü'nde 22 derece olması öngörülüyor.

Hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.