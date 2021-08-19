İhlas Haber Ajansı

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Bayburt'ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Bayburt’ta yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bayburt'ta yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey kesimleri ile Ardahan ve Bayburt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Gün içerisinde beklenen sıcaklık; Bayburt'ta 28, Erzincan'da 31, Erzurum ve Kars'ta 29, Ağrı'da 32, Iğdır'da 36, Ardahan'da 27 derece olması öngörülüyor.

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