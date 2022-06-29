Bayburt'ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Bayburt'ta yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, kuzey ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu, öğlen saatlerinden sonra Bayburt ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgâr kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bayburt'ta 27, Erzurum'da 25, Erzincan'da 31, Ardahan'da 22 derece olması öngörülüyor.