İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayburt'ta gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği Bayburt’ta gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği Bayburt'ta gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu, kıyı kesimleri ile öğle saatlerinde bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.


Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzey yönlerden hafif, ara sıra olarak orta kuvvette esecek.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık değerinin 19 olarak beklendiği Bayburt'ta, hava çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı geçecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.