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Bayburt'ta hava durumu

Yağmur yağışının etkisini kaybettiği Bayburt’ta hava sıcaklığı artarak mevsim normalleri civarında seyredecek.

Yağmur yağışının etkisini kaybettiği Bayburt'ta hava sıcaklığı artarak mevsim normalleri civarında seyredecek.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon ve Rize ve Artvin'in sahil kesimleri kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr batı ve kuzeybatıdan hafif ara sıra orta kuvvette esecek.


Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı 13 derece olarak ölçüldü. Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Bayburt merkezde 30, Aydıntepe'de 29 ve Demirözü'nde 28 derece.

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