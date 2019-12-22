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Bayburt'ta hava durumu

Gece ve sabah saatlerinde so?uk havan?n etkisini art?rd??? Bayburt’ta buzlanma ve don olay? ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde so?uk havan?n etkisini art?rd??? Bayburt'ta buzlanma ve don olay? ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.


Meteoroloji 11. B?lge M?d?rl??? ekiplerince yap?lan son de?erlendirmelere g?re, Do?u Karadeniz B?lgesinde havan?n par?al? ve az bulutlu ge?ece?i tahmin ediliyor. ?? ve y?ksek kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olay? ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava s?cakl?klar?nda d???? ya?anan b?lgede r?zgar g?ney y?nlerden hafif kuvvette esecek.


Bayburt'ta gece en d???k hava s?cakl??? eksi 6 derece, Demir?z? ve Ayd?ntepe il?esinde ise eksi 7 derece olarak ?l??ld?.


Kar kal?nl???n?n 4 santimetre oldu?u Kop Kayak Merkezinde de en d???k hava s?cakl??? eksi 11 derece oldu.

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