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Bayburt'ta hava sıcaklığı düştü sağanak yağış bekleniliyor

Hava sıcaklığının 3 ila 5 derece arasında düştüğü Bayburt’ta sağanak yağışın etkili olması bekleniliyor.

Hava sıcaklığının 3 ila 5 derece arasında düştüğü Bayburt'ta sağanak yağışın etkili olması bekleniliyor.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde havanın parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Bayburt ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Hava sıcaklığında düşüş yaşanan bölgede rüzgârın kuzey yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı 3 derece ölçülürken gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklık değeri 15 derece olacak.

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