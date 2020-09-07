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Bayburt'ta hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek

Bayburt’ta hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Bayburt'ta hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz Bölgesinde hava parçalı çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar sahil kesimlerde kuzey, zamanla doğulu yönlerden orta, iç kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette esecek.


Bayburt'ta gün içerisinde en yüksek sıcaklık 29, Aydıntepe'de 26, Demirözü'nde 25 derece olması öngörülüyor.

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