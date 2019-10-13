Bayburt'ta hedik yapımına başlandı

Bayburt'un köylerinde buğdayların kaynatılmasıyla elde edilen hedik yapımı bu yılda başladı.

Hedik yapımında iri ve sert taneli, protein oranı yüksek buğdaylar tercih ediliyor. Buğday taneleri yıkandıktan sonra içi büyük ve kalaylı bakır kazanlarda kaynatılıyor. Buğday, hedik haline getirildikten sonra çerez niyetine komşulara dağıtılıyor, sofralarda yerini alıyor.

Yıllardır hedik pişirme geleneğini sürdürdüklerini belirten Mustafa Yılmaz, "Her yıl olduğu gibi bu yılda bu geleneği sürdürüyoruz. Yaptığımız hediği ilgisini çeken çocuklara ve komşularımızla paylaşarak dağıtarak biz de çok mutlu oluyoruz" dedi.