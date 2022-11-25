Bayburt'ta kadına yönelik şiddete karşı basın açıklaması yapıldı

Bayburt'ta ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde basın açıklaması yapıldı.

Bayburt AK Parti Kadın Kolları ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla basın açıklaması yaptı. AK Parti Kadın Kolları Başkan Vekili Zeynep Karakolcu yapılan açıklamada, “Bayburt AK Parti Kadın Kolları olarak, kadın odaklı politika ve uygulamaların takipçisi olduğumuz kadar kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve yaptırımların artırılması için de var gücümüzle çalışıyoruz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle bu konudaki kararlılığımızı bir daha vurgulamak, hükümetlerimiz tarafından atılan adımları bir kez daha hatırlatmak istedik.

'Kadına Şiddet, İnsanlığa İhanettir'

Kadını ve kadının varlığını son derece önemseyen bir yaklaşımla ‘Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü' çerçevesinde Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sık sık tekrarladığı gibi kadına şiddetin, insanlığa ihanet olduğunu bir kez daha haykırıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak, her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz.

"Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok'

Kadına yönelik şiddet, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranıştır. Kadına yönelik şiddet, sadece ülkemizin değil, maalesef tüm dünyanın sorunudur. Başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Var olan çözüm önerilerimize yenilerini ekleyerek, canla başla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.