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Bayburt'ta kafe ve restoranlar yeniden açıldı

Bayburt’ta, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 2 ay önce kapatılan kafe ve restoranlar bu sabah yeniden kapılarını açtı.

Bayburt'ta, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 2 ay önce kapatılan kafe ve restoranlar bu sabah yeniden kapılarını açtı.


Restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçesi işletmecileri sabah erken saatlerde iş yerlerine gelerek dükkanlarını temizledi. Daha sonra dezenfekte ettikleri işletmelerinde uzun bir aranın ardından müşterilerini beklemeye başladı.


Esnaf, "Mutluyuz, tüm esnaf arkadaşlarımız sıkıntıdaydı. Uzasaydı daha çok sıkıntı çekecektik. İnşallah hayırlı olur. Tabi saatlerin biraz daha uzamasını istiyoruz" diye konuştu.


Öte yandan, sabah erken saatlerde işyerlerine gelen işletme sahipleri, hazırlıklarını yaptıktan sonra müşterilerini beklemeye başladı.


Restoran ve kafeler akşam saat 21.00'e kadar hizmet verebilecek.

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