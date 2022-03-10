İhlas Haber Ajansı

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Bayburt'ta kar tatili uzatıldı

Bayburt’ta devam eden kar yağışı dolayısıyla 11 mart 2022 cuma günü de okullar tatil edildi.

Bayburt'ta devam eden kar yağışı dolayısıyla 11 mart 2022 cuma günü de okullar tatil edildi.


Geçtiğimiz çarşamba günü öğleden sonra başlayan perşembe günüde devam eden kar tatili cuma günü içinde uzatıldı. Konuya ilişkin Valilikten yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek adına 11.03.2022 cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Belirtilen tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır.” denildi.

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