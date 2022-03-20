Bayburt'ta kar ve tipi

Bayburt'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar ve tipi nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu Bayburt'ta belediye ekipleri kent merkezinde başta ana arterler olmak üzere mahalle aralarında kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Bayburt'ta etkili olan yoğun kar nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, 48 personel ve 39 iş makinesiyle çalışmalara devam ediyor.

Karayolları ekipleri de, trafikte aksama yaşanmaması için yollarda küreme ve tuzlama yapıyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği kentte buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.