Bayburt'ta kar ve tipi etkili oldu

Bayburt'ta etkili olan kar ve tipi Kop Dağı Geçidinde sürücülere zor anlar yaşattı.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bayburt- Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı ile Bayburt- Gümüşhane kara yolundaki 1875 rakımlı Vauk Dağı geçitlerinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekiplerince bölgedeki tipi ve yoğun yağış nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine bir süre izin verilmedi. Ekipler, her iki geçidi kullanan diğer araçların sürücülerini ise dikkatli olmaları yönünde uyardı. Karayolları ekipleri ise yolu trafiğe açık tutmak için ana güzergah üzerinde temizlik ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.

Bayburt Belediyesi ekipleri de etkili olan kar yağışı dolayısıyla cadde ve sokaklarda, kaldırımlarda kar temizliği gerçekleştirdi.

Bayburt şehir merkezinde gece en düşük hava sıcaklığı eksi 6 derece olarak kaydedilirken gün içerisinde en yüksek sıcaklığın ise eksi 2 derece olması öngörülüyor.

“Çığ ve zirai don uyarısı”

Meteorolojiden yapılan açıklamada çığ ve zirai don uyarısında bulunuldu.

Uyarıda, “Bayburt'un yüksek kar örtüsü bulunan dik eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Kuvvetli zirai don bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir.” ifadelerine yer verildi.