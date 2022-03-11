Bayburt'ta kar ve tipiden 14 köy yolu ulaşıma kapandı

Bayburt'ta etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla 14 köy yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Karadeniz Bölgesinde kar yağışı aralıklı devam ediyor. Kar ve tipiden Bayburt'ta 14 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Öte yandan kar ve tipi dolayısıyla Bayburt - Erzurum kara yolu Kop Dağı Geçidinde de zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Ağır tonajlı araçların ilerlemekte güçlük çektiği güzergâhta trafik ekipleri sürücüleri uyarıyor.