İhlas Haber Ajansı

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Bayburt'ta kar ve tipiden 5 köy yolu ulaşıma kapandı

Bayburt’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi dolayısıyla 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bayburt'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi dolayısıyla 5 köy yolu ulaşıma kapandı.


Kar ve tipi yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla Bayburt'ta 5 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.


5 köy yolunun gün içerisinde yapılan karla mücadele çalışmasıyla ulaşıma açılacağı kaydedildi.

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