Bayburt'ta kar ve tipiden kapanan 30 köy yolu ulaşıma açıldı

Bayburt'ta kar ve tipiden kapanan 30 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun gayretiyle ulaşımda aksama yaşanmadan yeniden gün içerisinde açıldı.

Uzun süredir beklenen kar Bayburt'un yüksek kesimlerinde etkili oldu. Bazı noktalarda kar kalınlığı 55 santimetreye ulaştı. Gece saatlerinde başlayan ve aralıklı yağan kar ve tipiden 30 köy yolu ulaşıma kapandı. Günün ilk ışıklarıyla, tipinin de dinmesiyle beraber Bayburt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yol açma çalışmalarına hızlıca başladı. Ekiplerin yoğun gayretiyle kapanan 30 köy yolu ulaşıma yeniden açıldı.

Kar ve tipiden dolayı ekiplerin hızlı müdahalesiyle mağduriyet yaşamadıklarını belirten köy sakinleri Bayburt İl Özel İdaresi çalışanlarına teşekkürlerini iletti.