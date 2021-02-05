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Bayburt'ta kar yağışı altında cuma namazı

Bayburt’ta öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.

Bayburt'ta öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Sosyal mesafeyi gözeten cami cemaati ise içeride yer bulamayınca cuma namazını kar yağışı altında avluda kıldı.


Bayburt merkez, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanırken, hava sıcaklığı sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldü. Bugün cuma namazı saatinde, camilerin etrafında ise ilgi çeken görüntüler oluştu. Kent merkezinde bulunan, camiler içinde sosyal mesafe kuralı nedeniyle yeterli yer bulamayanlar, kar yağışı altında namaz kıldı. Yanlarında naylon, karton ve seccade getirenler, karla kaplı zemin üzerine sererek, namazlarını kıldı.


Namazı kar üstünde huzurla kıldığını söyleyen Ali Demir, "Cumanın maneviyatı bize yetiyor. Huzurluyuz bir başka oluyor tabi kar altında namaz kılması. İlk kez kılıyorum kar altında, güzel de oluyor" dedi.


Öte yandan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırırken ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele ekipleri Erzurum ve Gümüşhane güzergâhlarında çalışma başlattı.

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