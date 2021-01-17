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Bayburt'ta kar yağışı

Bayburt’ta aralıklı etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Bayburt'ta aralıklı etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.


Yüksek kesimlerde tipiye dönüşen yağış, kent merkezini beyaza bürüdü. Ağaç ve binaların üzerleri karla kaplanan kentte, kısıtlamadan muaf olan bazı araç sürücüleri yolda ilerlemekte güçlük çekti.


Kentte etkili olan karla birlikte belediye ekipleri, yollarda buzlanmanın önüne geçmek için kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Belediye ekiplerinin yanı sıra Özel İdare ve Karayolları ekipleri de bölgede çeşitli noktalarında kar küreme çalışması yaptı. Aralıklarla etkili olan kar, Bayburt- Erzurum arasındaki Kop Dağı Geçidi'nde trafikte aksamalara neden oldu.

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