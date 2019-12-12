Bayburt'ta kar yağışı bekleniliyor

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde hava parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinde Giresun'un iç kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden orta kuvvette esecek.

Öte yandan geceleri en düşük hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü Bayburt Kop Dağında önümüzdeki pazartesi gününe kadar kar yağışı etkili olacak.