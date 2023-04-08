Bayburt'ta kar yağışı etkili oldu

Bayburt'ta Nisan ayında kar yağışı etkili oldu. Cadde ve sokaklar beyaz örtüye büründü.

Yağışlı ve serin havaların ardından Bayburt'ta Nisan ayında kar yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinden başlayan yağmur, yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. Karla karışık yağmur etkisini artırarak mazgallarda bir anda su birikmesine neden oldu. Bahar aylarında daha çok yağmura alışkın olan Bayburtlular, Bayburt'un ikliminin yıllar içinde değişerek farklı bir hal aldığını belirterek, Nisan ayında yağan kara şaşırmadıklarını söylediler. Son 2 yılın kurak geçtiğini ifade eden Bayburtlu vatandaşlar, kuraklık olmaması adına kar yağışının da gerekli olduğunu bildirdiler.

Mayıs ayının ortalarına kadar kar yağışının devam edebileceğini kaydeden Hüseyin Kalaycı isimli vatandaş, geçmiş yıllarda Bayburt'ta kar yağışının Mayıs ayının bitimiyle son bulduğunu kaydetti. İklim şartlarının değişerek kuraklık yaşandığını belirten Kalaycı, çiftçiler için kar yağışına ihtiyaç olduğunu söyleyerek, "Bayburt'un şartları belli, Nisan ayında da kar yağabilir. Henüz daha yaz mevsimine girmedik, Mayıs'ın 15'inden sonra Bayburt'a yaz gelir, yaz yüzünü gösterir. Son senelerde de iklim değişikliğinden dolayı ülkemizde ciddi bir kuraklık var. İnşallah bu yağan kar çiftçimizin yüzünü güldürür, hayırlı olur. Memlekette kara da, suya da ihtiyaç var. Arazilerimiz kuru, büyük şehirlerde görüyoruz su sıkıntısı var, su alarmı veriliyor. Bu sene yağmur erken yağdı, normalde Nisan ayında yağmur yağması lazım. Şu an yağmur lazımken biz iki mevsimi bir arada yaşıyoruz. Hem kışı, hem baharı yaşıyoruz. Bir yandan kar yağıyor, bir yandan yağmur yağıyor" diyerek konuştu.

Kar yağışının bol olduğu yıllarda eskilerin o yıl ya kıtlık, ya da bolluk yaşanacağını söylediklerini hatırlatan Abdullah Şener isimli Bayburtlu, "Bu sene bana kalırsa ya çok ciddi bir bolluk yaşanacak ya da kıtlık yaşayacağız, Allah sonumuzu hayır etsin. Bu yağmurun, karın sonu ya bolluktur, ya kıtlık eskiler öyle derlerdi. İnşallah öyle bir şey olmaz, kıtlık görmeyiz. Bu mevsimde yağan kar bizi şaşırtmıyor, şaşırtsa da elden bir şey gelmiyor, rabbimin güzellikleri" ifadelerini kullandı.

Öte yandan meteorolojinin hava tahmin raporuna göre, Bayburt'ta gece boyunca kar yağışı sabaha kadar devam edecek, hava sıcaklığı ise 0 dereceye kadar düşecek.