Bayburt'ta kar yağışı etkili oluyor

Bayburt'ta önceki gün başlayan kar yağışı devam ediyor. 2 gündür eğitime ara verilen kentte kar kalınlığı kırsalda 1 metreyi bulurken şehir merkezinde 20 santimetreyi buldu.

Önceki gün başlayan ve etkili olarak devam eden kar yağışı Bayburt'u beyaza bürüdü. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çok sayıda öğrenci şehrin dik rampalarını kayak pistine çevirerek kar yağışını eğlenceye çevirdi. Yağışla birlikte il genelinde onlarca köy yolu ulaşıma kapanırken, özellikle Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediyelerin karla mücadele ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler yağışın devam ettiği bölgelerde acil durumlara öncelik veriyor.

Karayolları ekipleri de yüksek dağ geçitlerinde ve şehir geçişlerinde çalışmalarına devam ederken bu gece gerçekleşebilecek buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.