Bayburt'ta kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı

Kar yağışının ardından aşırı soğuklarının etkili olduğu Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında Kop Kayak Merkezi'nde 17 derece ölçüldü.

Bayburt'ta etkili olan kar yağışı yerini soğuk havalara bıraktı. Gece en düşük hava sıcaklığının sıcaklığı sıfırın altında 13 derece ile Kop Kayak Merkezi'nde ölçüldü. Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmede, Doğu Karadeniz Bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sıcaklıkların hissedilir derede artacağı bölgede rüzgar güney yönlerden orta gece saatlerinden sonra kuvvetli esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Bayburt merkezde sıfırın altında 10 derece ölçülürken Demirözü ilçesinde 9, Aydıntepe ilçesinde 11 derece ölçüldü. Kar kalınlığının 52 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de eksi 17 derece oldu.

Buzlanma don uyarısı

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü buzlanma ve don uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.