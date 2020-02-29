Bayburt'ta karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor

Sıcaklıkların sıfırın altında seyrettiği Bayburt'ta öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı şeklinde geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği bölgede rüzgar kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esecek.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayından dolayı meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların, ilgililerin ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyarıda bulunuldu.

Bölgede çığ uyarısı

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan çığ uyarısında, “Yerdeki mevcut kar örtüsü ve önümüzdeki hafta başına kadar Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen yeni kar yağışları nedeniyle Bölgemizin iç kesimleri eğimi fazla olduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi 2 derece, Demirözü'nde eksi 2 ve Aydıntepe ilçesinde ise eksi 3 derece olarak ölçüldü.