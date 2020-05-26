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Bayburt'ta karla mücadele

Bayburt’un yüksek kesimlerinde dün ve önceki gün etkili olan kar ve tipinin ardından ekipler, Soğanlı Dağı güzergahında karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Bayburt'un yüksek kesimlerinde dün ve önceki gün etkili olan kar ve tipinin ardından ekipler, Soğanlı Dağı güzergahında karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.


Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri mayıs ayının sonuna doğru yağan karın ardından kapanan köy ve yayla yollarını açarak bayram gününde vatandaşların mağdur olmamalarını sağladı. Çaykara yolu üzerinde bulunan Aydıntepe ilçesine bağlı Kavlatan ve Dumlu köy yollarını trafiğe açan ekipler hastaların da imdadına yetişti.


Günbuldu köyünde rahatsızlanan 4 yaşındaki Melek Yıldızlı'nın ailesi, İl Özel İdaresinden yardım istedi. Bölgede karla mücadele çalışması gerçekleştiren ekipler, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından yolu ulaşıma açarak aileye ulaştı. Çocuk, ekiplerce Bayburt Devlet Hastanesine götürüldü.

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