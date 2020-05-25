Bayburt'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

Bayburt'un yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bayramda da kar mesaisi yapan Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun bir şekilde yağan kar yağışı sonrası kapanan Çaykara yolu üzerinde bulunan Aydıntepe ilçesine bağlı Kavlatan ve Dumlu köy yollarını trafiğe yeniden açtı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda kemoterapi tedavisi gören bir kanser hastasının da ulaşımı sağlandı.

Yoğun çaba sarf eden ekipler, dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösterilen Soğanlı Dağı Geçidi güzergahında karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.