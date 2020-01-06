İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayburt'ta karla mücadele sürüyor

Bayburt’ta belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bayburt'ta belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor.


Ekipler, önceki gün yağan karın ardından kent merkezinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bayburt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde yolların açık kalması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise kaldırımlardaki karları temizleyerek, vatandaşların ulaşımlarını daha kolay sağlayabilmesi adına çaba sarf ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.