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Bayburt'ta karla mücadelede yoğun mesai

Bayburt’ta etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, şehrin birden fazla noktasında aynı anda çalışma gerçekleştirdi.

Bayburt'ta etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, şehrin birden fazla noktasında aynı anda çalışma gerçekleştirdi.


Gece saatlerinden itibaren karla mücadeleye başlayan ekipler, çalışmalarını ara vermeden yoğun mesai ile sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında bir yandan ana arterler ve mahallelerde kar temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler, diğer yandan buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.


Araç ve yaya trafiğinin olumsuz etkilenmemesi için yoğun çaba sarf eden ekiplerin bir kısmı da şehrin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan kaldırımlar ile mahallelerdeki merdivenlerde kar küreme çalışması yapıyor.


Ayrıca sürücülerin kış mevsiminde korkulu rüyası haline gelen Kışla Çeşmesi rampasında kar ve buz etime sistemi sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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