Bayburt'ta kartpostallık gün batımı fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu

Bayburt'ta güneşin batışı kartpostallık görüntüler oluştururken gün batımında oluşan eşsiz manzara fotoğraf tutkunlarını kendine hayran bıraktı.

Yaklaşık 1 saat süren görsel şölen güneşin batmasıyla sona ererken, fotoğraf tutkunları gün batımında ortaya çıkan görüntüleri fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştirmek için dağ tepe demeden doğru açıyı bulabilme gayretiyle yoğun çaba sarf ettiler. Yer yer bulutların arkasına saklanan güneş, etrafa saçtığı turuncu, kızıl, sarı tonlarındaki renkleriyle görenleri adeta mest etti. Uzun zamandır hobi amaçlı fotoğraf sanatıyla ilgilenen Bayburt Üniversitesi fakülte sekreteri Mustafa Faruk Şenlik, uzunca bir bekleyişin ardından istediği açıyı yakaladıktan sonra kadrajını güneşe çevirdi. Cami ile güneşi bir kare içinde görüntülemek isteyen Şenlik, gün batımının en güzel halini yakalayabilmek, bu anları ölümsüzleştirmek için yoğun bir çaba sarf etti.

Şenlik, "Şu an gün batımını fotoğrafladık. Fotoğrafları çekerken kargalar, kuşlar bize eşlik etti, doğa bize eşlik etti. Çok güzel bir ortam, gün batımı muhteşem. Umarım güzel sonuçlar elde ederiz" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte gün batımının oluşturduğu renk cümbüşüne etraftaki kuşlar da dahil olunca ortaya seyrine doyumsuz, eşsiz görüntüler çıktı.