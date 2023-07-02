Bayburt'ta kasapların kıyma mesaisi

Bayburt'ta kurban kesimlerinin ardından kasapların kıyma mesaisi devam ediyor.

Kurban Bayramının ilk gününde yaşanan kurban kesim telaşının ardından birçok vatandaş, kurban etinin bir bölümünü kıyma ve kuşbaşı yaptırmak için kasapların yolunu tuttu. Kurban Bayramında kurban nedeniyle et satışı yapamayan kasaplar ise yoğun bir mesai içerisinde kurban etlerini kıymaya dönüştürerek para kazanıyor. Bu yıl kasaplar kıymanın kilosunu 5 liradan çektiklerini söyledi.

Bayramda dükkanlarını açtıklarını aktaran Kasap Murat Sönmez, "Vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Kıyma ve kuşbaşı isteyen vatandaşlarımız oldu. Kilosunu 5 TL'den çekerek vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın getirdiği kıyma ve kuşbaşıları kendilerine çekip veriyoruz” dedi.