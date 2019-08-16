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Bayburt'ta kavurucu sıcaklar

Bayburt’ta termometreler 40 dereceye gösterirken çocuklar derelerde, yetişkinler de ağaç dallarının altında serinledi.

Bayburt'ta termometreler 40 dereceye gösterirken çocuklar derelerde, yetişkinler de ağaç dallarının altında serinledi.


Bayburt'ta kavurucu sıcaklar etkili oluyor. Hava sıcaklığının son günlerde ortalama 7 derece daha artmasıyla termometreler 40 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan çocuklar derelerde serinlerken yetişkinler de ağaç dallarının altında serinledi.


"Bunaltıcı bir sıcak var"


Yusuf Tokgöz adındaki vatandaş bunaltıcı bir sıcak havanın olduğunu dile getirerek, "Bayburt'ta havalar çok sıcak. 40- 41 derece oluğu için ağaçların gölgesine sığınmak zorunda kaldık. Bunaltıcı bir sıcak var." dedi.

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