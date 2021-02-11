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Bayburt'ta kaynar su üzerine dökülen kadın hastanelik oldu

Bayburt’ta kazara çaydanlıktaki kaynar su başından aşağı dökülen kadın hastanede tedavi altına alındı.

Bayburt'ta kazara çaydanlıktaki kaynar su başından aşağı dökülen kadın hastanede tedavi altına alındı.


Bayburt'ta iki çocuk annesi Elmas Keleş (34), eşinin iş yerine götürmek için çay yaptı. Keleş, çaydanlığı mutfaktan sobanın üzerine koymak için odaya götürdüğü sırada ayağı kayarak düştü. Düştüğü sırada çaydanlığın içindeki kaynar su genç kadının başından aşağıya döküldü. Evlerinin altındaki iş yerinde müşterisi ile ilgilendiği sırada eşinin çığlığını duyan Mustafa Keleş hemen eve koştu. Eşinin feci şekilde yandığını gören Mustafa Keleş, genç kadını suyun altına soktu.


Hastaneye kaldırılan kadın Yanık Merkezinde tedavi altına alındı. Kadının başında, göğsünde, boynunda, ensesinde ikinci derece yanıklar olduğu belirlendi.

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