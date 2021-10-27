Bayburt'ta “Kazanım Değerlendirme Uygulaması” başladı

81 il ile beraber Bayburt'ta da “Kazanım Değerlendirme Uygulaması” başladı.

7, 8, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik uygulamayla öğrenme kayıpları tespit edilerek telafi sağlayacak şekilde programlar güncellenecek.

Uzaktan eğitimdeki öğrenme kayıplarının tespiti için “Kazanım Değerlendirme Uygulaması”nın başladığı belirtilerek konuya ilişkin bakanlıktan şu bilgilendirmeye yer verildi:

“Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık uzaktan eğitim sürecinde ortaya çıkan öğrenme kayıplarının tespiti amacıyla bugün ve yarın Türkiye genelinde 7, 8, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik ilk kez hayata geçirilecek Kazanım Değerlendirme Uygulaması 4 milyon 565 bin 916 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Bir taraftan yüz yüze eğitime devam edilirken diğer yandan öğrencilerin öğrenme kayıplarını telafi edebilmelerine destek olmak, bu amaçla 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinden sonra 16 Ekim 2021 itibarıyla 7 ve 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik de destekleme ve yetiştirme kursları ücretsiz olarak yüz yüze başlatıldı.

Aynı zamanda tüm sınıf seviyelerinde destekleyici materyal ve yardımcı kaynaklar her ay yayımlamaya başlandı. Ayrıca bu kaynaklar Kasım ayından itibaren bastırılarak öğrencilere ücretsiz ulaştıracak.

Bakanlık olarak Covid-19 salgın sürecinden kaynaklı ortaya çıkan geçmiş öğrenme kayıplarının tespit edilerek değerlendirilmesi amacıyla bugün ve yarın ilk kez 7, 8, 11 ve 12'inci sınıf öğrencilerine yönelik kazanım değerlendirme uygulaması yapılacak, çalışma 81 ilde uygulanacak.

Kazanım değerlendirme uygulamasını 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda eğitim gören toplam 4 milyon 565 bin 916 öğrencinin katılımıyla bugün başlatıyoruz. Öğrencilerimiz kendi okullarında bu uygulama programına alınacaklar. Kazanım değerlendirme uygulamasıyla öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını tespit edip telafi edecek şekilde programlarımızı yeniden güncelleyeceğiz. Eğitim öğretim yılı boyunca bu desteklerimizi sürekli çeşitlendirerek kapasitesini artıracağız.

Bu kapsamda, Bakanlığımıza bağlı resmî ortaokullardaki 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri bugün Türkçe, fen bilimleri ve matematik derslerinden oluşan kazanım değerlendirme uygulamasına alınacak. Liselerdeki 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik kazanım değerlendirme uygulaması ise 27 Ekim'de Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerine yönelik uygulanacak. Uygulamaya 7'nci sınıf düzeyinde 1 milyon 275 bin 865, 8'inci sınıf düzeyinde 1 milyon 233 bin 639, 11'inci sınıf düzeyinde 1 milyon 137 bin 762 ve 12'nci sınıf düzeyinde 918 bin 650 öğrenci olmak üzere toplam 4 milyon 565 bin 916 öğrenci katılacak."

Uygulama hangi derslerden ve nasıl yapılacak

İlk kazanım değerlendirme uygulaması, ortaokul 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik bugün saat 09.00 itibarıyla başlatılıyor. İkili eğitim yapan okullarla ilgili uygulamanın saatine ilişkin değişiklik yapılabilecek. Bu sınıf gruplarına yönelik uygulamada Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden 25'er soru sorulacak. Her ders için uygulama süresi 40 dakika olup her uygulama sonunda 10 dakikalık aralar verilecek.

Liselerin 11 ve 12'nci sınıflarındaki öğrencilere yönelik yarınki kazanım değerlendirme uygulaması da yine saat 09.00'da başlatılacak. Bu sınıf gruplarındaki öğrencilere, Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden otuzar; fizik, kimya ve biyoloji derslerinden on beşer soru sorulacak. Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinin uygulama süreleri ellişer, fen grubu (fizik-kimya-biyoloji) derslerinin toplam uygulama süreleri ise 75 dakika olacak.

Derslerin uygulamaları arasında 10 dakikalık aralar verilecek. Liselerdeki uygulama için Türk dili ve edebiyatı, matematik ve fen grubu derslerinin tümünü alan öğrenciler, bütün uygulamalara katılacak. Bu derslerden herhangi birini almayan öğrenciler ise sadece aldıkları derslerden uygulamaya alınacak.

Öğrencilerin cevap kâğıtları, il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine ulaştırılarak ilk ölçme değerlendirme merkezine sevk edilecek. İllerde uygulama verileri kullanılarak herhangi bir analiz ya da raporlama çalışması yapılmayacak. Kazanım değerlendirme uygulamasına katılamayan öğrenciler için mazeret uygulaması olmayacak.

Kitapçıklar, sınavdan en erken bir gün sonra öğrencilere dağıtılabilecek.