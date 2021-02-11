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Bayburt'ta kış ayında yaz havası

Önceki yıllar kara kışın hüküm sürdüğü Bayburt’ta, Şubat ayında adeta yaz havası yaşanıyor.

Önceki yıllar kara kışın hüküm sürdüğü Bayburt'ta, Şubat ayında adeta yaz havası yaşanıyor.


Bayburt'ta gündüz saatlerinde adeta yazdan kalma günler yaşanıyor. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına riayet ederek banklarda oturup D vitamini eksikliğini gidermeye çalışıyor. Bu sene havaların oldukça sıcak gittiğini belirten vatandaşlar, “Önceki yıllar bu aylarda metrelerce kar olabiliyordu. Mevsimler değişti. Bu ayda Bayburt'ta yazdan kalma günler yaşıyoruz. Hava oldukça sıcak. Yazın inşallah kuraklık baş göstermez” dedi.

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