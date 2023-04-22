Bayburt'ta köydeki 3 ev, 6 ahır ve 4 samanlık yandı

Bayburt'un Mutlu köyünde gece saatlerinde çıkan yangında 3 ev, 6 ahır ve 4 samanlık yandı.

Alınan bilgiye göre, Bayburt merkeze bağlı Mutlu köyünde park halindeki traktörde çıkan yangın, yakınındaki evlere sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın da 3 ev, 6 ahır, 4 samanlık, 3 tandır evi ve traktör kullanılamaz hale geldi. Yangına bölgeye sevk edilen itfaiye, jandarma, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri müdahale etti. Yangın yaklaşık 4 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Bayburt Vali Vekili Göksel Yüksel, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet ve İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun da yangın bölgesine gelerek incelemede bulundu.