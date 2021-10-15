Bayburt'ta “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesi 1 yıl daha uzatıldı

Bayburt Valiliği, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa uyguladığı ‘Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesinin süresi 1 yıl daha uzatıldı.

Protokolü geçen yıl imzalanan ve Bayburt'ta küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, yerli ırk koyun yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve kırsalda yaşayanların hayat standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan “Köyümde Yaşamak İçin Bir ‘Sürü' Nedenim Var” projesinin süresi 1 yıl daha uzatıldı. Proje kapsamında, 1 yıl ödemesiz, sıfır faizli koyun sürüleri vatandaşlara dağıtılıyor.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan açıklamada; “İlimizde küçükbaş hayvan sayısı yürütülen projeler ile artmaya devam etmektedir. 2019 yılında 39 bin olan küçükbaş hayvan sayımız 2021 yılında 99 bin sayısına ulaşmıştır. Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var projesini 1 yıl daha uzattık. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun.” denildi.