Bayburt'ta küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiricileri meralara çıkmaya hazırlanıyor

Bayburt'ta küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiricileri meralara çıkmaya hazırlanırken İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hayvanların tanımlanması tescili ve izlenmesi yönetmeliği kapsamında tüm köylerde ve mahallelerde güncelleme, aşılama çalışmaları yapıldı.

Karların erimesiyle birlikte Bayburt'ta küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin mera için hayvanlarını hazırlamaya başladıklarını belirten İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu hazırlıkların nasıl olması gerektiği hususunda şu yazılı açıklamada bulundular:

“31 Mart 2019 tarihine kadar, sığır ve koyun-keçi türü hayvanların tanımlanması tescili ve izlenmesi yönetmeliği kapsamında tüm köylerimizde ve mahallelerimizde güncelleme çalışmaları, aşılama çalışmaları ile birlikte aralıksız devam etti. Bu kapsamda yetiştiricilerimizin sahip oldukları küçükbaş hayvanların koyun-keçi vebası aşıları, koyun-keçi brusella aşıları ve sığırların şap aşılamaları, sığırların nodüler ekzantemi (Sığır Çiçeği) aşılamaları, brusella ve septisemi aşılamaları işlemleri İl Müdürlüğümüz tarafından tamamlanmıştır.

31 Mart 2019 tarihinde güncelleme ve küpeleme affı bittiği için, yetiştiricilerimizin hayvan alımlarında il/ilçe içindeki nakillerinde hayvan pasaportlarını, iller arası nakillerde ise mutlaka veteriner sağlık raporunu alarak hayvanlarını kendi işletmelerine getirmeleri gerekmektedir. İller arası alınan veteriner sağlık raporlarını 5 gün içerisinde işletmelerinin kayıtlı olduğu İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirimleri yapılmalıdır. Sağlıklı sürülerin devamlılığı için işletmelerinize alacağınız hayvanların programlı aşılarının yapılmış olması gerekmektedir.

Meraya çıkacak hayvanların sürüde sağlıklı kalabilmeleri için bu husus çok önem teşkil etmektedir.

Ayrıca programlı aşılamaların dışında meraya çıkacak hayvanların iç-dış parazit mücadelesinin yapılması, yanıkara hastalığı gibi hastalıklara karşı korunmak için gerekli aşılamalarının yapılması gerekmektedir.

Meraya çıkış süreleri hayvanların uzun süredir, ahırlarda ve ağıllarda kapalı kaldıkları düşünülerek alıştıra alıştıra yapılmalıdır. Çünkü birden meraya çıkan hayvanlarda özellikle tırnak ve ayak hastalıkları gibi hastalıkların hızlı bir şekilde oluşması mümkündür.

Mevsim geçişlerinden dolayı meralardaki kırağı kalkmadan hayvanlar meraya çıkarılmamalıdır. Bu hususun özellikle sindirim sistemi hastalıkları gibi verim kaybına hatta ölüme sebep olabileceğini yetiştiricilerimizin unutmaması gerekmektedir.

Meraya çıkacak hayvanların beslenme alışkanlıkları ( yedikleri yemler vb.) bir anda değiştirilmemeli ve alıştırma yöntemi ile meraya hazır hale getirilmeliler.

Güçlü sürüler elde edebilmek için sağlıklı hayvanlara ihtiyacımız vardır. Bunun için hayvanların kayıt altına alınmasından, aşılamalarına kadar birçok önemli konuya dikkat etmemiz gerekmektedir.”